В Томск привезли редчайший минерал, который называют «золотом дураков»
Редчайший в мире минерал – бенитоит попал к нам из Калифорнии. Как сообщили в пресс-службе вуза, он пополнил коллекцию Минералогического музея ТГУ им. И.К. Баженова. Бенитоит, привезённый из Америки, друза игольчатых кристаллов сколецита, похожая на большого белого ёжика, и друза кристаллов пирита, который за обманчивый внешний вид называют «золотом дураков».
– Бенитоит впервые нашли в округе Сан-Бенито (штат Калифорния) в 1906 году, отсюда и название минерала, – рассказывает заведующая Минералогическим музеем ТГУ Валентина Свешникова. – Поначалу он был принят за сапфир, поскольку имеет похожий цвет. Через год анализ, проведенный членами учёного совета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показал, что найден новый минерал, который является очень редким силикатом бария и титана.
Находки бенитоита очень редки, встречается он лишь в виде немногочисленных кристаллов.
Бенитоит обладает ярко выраженным свойством плеохроизма: его цвет меняется под разными углами обзора и отливает зеленовато-синим или бесцветным. Лучшие прозрачные экземпляры добывают в Сан-Бенито, откуда доставлен экспонат, пополнивший коллекцию Минералогического музея ТГУ.
Бенитоит обладает ярко выраженным свойством плеохроизма: его цвет меняется под разными углами обзора и отливает зеленовато-синим или бесцветнымФото: из открытых источников
За обманчивый внешний вид минерал называют «золотом дураков».Фото: из открытых источников
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