Сотрудник томской Росгвардии проверил палаточный лагерь на предмет безопасности

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-11T12:49:13+03:00

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В ходе комплексной проверки детских оздоровительных организаций на предмет безопасности старший инженер ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области» капитан полиции Александр Феллер рассказал воспитанникам палаточного лагеря «Скиния» — летнего православного палаточного лагеря при храме Александра Невского города Томска об особенностях службы в Росгвардии, а также напомнил ребятам о необходимости соблюдения мер безопасности.

Духовно-оздоровительный лагерь «Скиния» — одно из уникальных направлений деятельности педагогов воскресной школы Храма. Расположен он в живописном месте на левом берегу реки Томи в предместье Томска между селами Калтай и Курлек. Ежегодно около 100 детей из неполных, многодетных и малообеспеченных семей в летний период и дни осенних каникул отдыхают здесь в особой, духовной, атмосфере: каждый день начинается и заканчивается общей молитвой. Дети принимают участие и в богослужениях, которые совершаются прямо под открытым небом.

Распорядок дня в лагере многообразен: он включает в себя занятия и игры, пешие походы и спортивные соревнования. В лагере работает изостудия и школа лозоплетения.

Сегодня сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Александр Феллер рассказал ребятам о молодой силовой структуре — Росгвардии, поведал интересные истории из своей службы, поинтересовался у ребят, какую профессию они собираются выбрать в жизни. Вместе с этим, росгвардеец напомнил ребятам о правилах поведения дома, в школе и на улице, опасных последствиях производства селфи, аккуратном поведении при купании в водоемах, призвал к уважительному отношению к сверстникам и взрослым. Воспитанники лагеря пообещали соблюдать все эти правила, поблагодарили гостя из Росгвардии за интересную беседу и попросили сфотографироваться с ними на память.

ИСТОЧНИК KP.RU