Томичей приглашают оценить работу медучреждений на портале Минздрава

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-11T11:46:04+03:00

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18 государственных и 10 частных медицинских учреждений Томской области пройдут процедуру независимой оценки качества (НОК) условий оказания услуг в 2019 году.

«Больницы будут оцениваться по пяти параметрам: открытость и доступность информации о медорганизации, комфортность условий предоставления услуг и время их ожидания, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников, удовлетворенность пациентов условиями оказания услуг. За каждый из параметров выставляются баллы», - пояснили суть процедуры в облздраве.

Анкеты можно заполнить онлайн на специальном портале Минздрава России, на сайтах медорганизаций, а также непосредственно в медучреждениях. Баннеры, ведущие на анкеты, размещены на сайте облздрава и сайтах организаций

. По данным администрации Томской области, в 2018 году среднее значение независимой оценки качества по томскому здравоохранению составило 89,6 балла из 100 возможных. За четыре года действия НОК анкетирование прошли 13 190 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU