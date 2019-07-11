Выявлять онкозаболевания у томичей поможет поликлиника-автобус

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-11T07:55:20+03:00

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У Томского областного онкологического диспансера появился собственный передвижной медицинский комплекс. Он представляет собой большой оборудованный автобус со смотровым кабинетом, кабинетом врача, лабораторией, ЛОР-стойкой, УЗИ-аппаратом, и позволяет специалистам в любом месте проводить ультразвуковые, лабораторные и функциональные исследования. Как сообщили в администрации Томской области, в первый рейс онкологическая автополиклиника выйдет в середине июля для профосмотров работников предприятий.

«Будем по графику выезжать в населенные пункты с хорошей транспортной доступностью и на предприятия Томска. Для населения все услуги будут оказываться бесплатно. Тем самым мы хотим повысить раннее выявление онкологических заболеваний среди работающего населения, у которого нет времени на посещение поликлиники», - рассказала главный врач онкодиспансера Софья Мазеина.

Заявки на организованные обследования сотрудников предприятий, жителей населенных пунктов принимаются по телефону (3822) 909-509.

ИСТОЧНИК KP.RU