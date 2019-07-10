Томский душевный опен-эйр для людей с хорошим вкусом

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-10T11:50:31+03:00

В этом году мероприятие пройдет уже в третий раз

Уже в эту субботу будет «Макушка лета»

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«Макушка лета» - мероприятие в стиле релакс, традиционный, уже третий по счёту, томский душевный опен-эйр для людей, умеющих красиво и необычно отдыхать.

Что в этом году в программе? - Главная изюминка – качественный контент: это восемь часов живого звука в разных жанрах популярной музыки (артисты из Томска, Новосибирска и Москвы).

- Интеллектуальная игра «Чёрная кошка» в летнем лайт-формате.

- Фуд-корт от ресторана Velvet

- Выступления известных театральных актёров.

- Необычные семейные настольные игры, познавательные активности, арт-мастер-классы для взрослых и детей.

- Чайная и кофейная зоны, welcome-угощение от организаторов мероприятия.

- Мастер-класс по танго.

- Астро-мета-бутик.

- Стильные фотозоны.

Планируется также квест «В поисках клада купца Голованова».

В этом году исполняется 115 лет замечательной усадьбе, где уютно расположился Российско-немецкий дом, который радушно привечает нашу «Макушку лета» уже в третий раз!

О ценовой политике. Взрослый билет стоит 2000 рублей. Сюда входит всё, что будет на мероприятии, включая приветственное угощение, чай и кофе, кроме закусок и напитков на фуд-корте. Средний чек на фуд-корте будет примерно 500-1000 рублей. Детский билет до 7 лет бесплатный, с 7 до 12 – половина стоимости взрослого билета.

Особенностью мероприятия является то, что организаторы позаботились и о том, чтобы маленьким гостям было максимально комфортно. На случай дождя будут шатры.

По отзывам наших постоянных гостей, фестиваль «Макушка лета» запоминается душевной атмосферой, хорошей музыкой и приятными деталями.

И ещё: наши партнёры готовят свои собственные сюрпризы, поэтому скучать точно не придётся!

Продажа билетов и справки по тел. 8 (913) 115-64-04 , Анжела ЛС, Watsapp. @angela_klimova

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ИСТОЧНИК KP.RU