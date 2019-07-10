Томский душевный опен-эйр для людей с хорошим вкусом
«Макушка лета» - мероприятие в стиле релакс, традиционный, уже третий по счёту, томский душевный опен-эйр для людей, умеющих красиво и необычно отдыхать.
Что в этом году в программе? - Главная изюминка – качественный контент: это восемь часов живого звука в разных жанрах популярной музыки (артисты из Томска, Новосибирска и Москвы).
- Интеллектуальная игра «Чёрная кошка» в летнем лайт-формате.
- Фуд-корт от ресторана Velvet
- Выступления известных театральных актёров.
- Необычные семейные настольные игры, познавательные активности, арт-мастер-классы для взрослых и детей.
- Чайная и кофейная зоны, welcome-угощение от организаторов мероприятия.
- Мастер-класс по танго.
- Астро-мета-бутик.
- Стильные фотозоны.
Планируется также квест «В поисках клада купца Голованова».
В этом году исполняется 115 лет замечательной усадьбе, где уютно расположился Российско-немецкий дом, который радушно привечает нашу «Макушку лета» уже в третий раз!
О ценовой политике. Взрослый билет стоит 2000 рублей. Сюда входит всё, что будет на мероприятии, включая приветственное угощение, чай и кофе, кроме закусок и напитков на фуд-корте. Средний чек на фуд-корте будет примерно 500-1000 рублей. Детский билет до 7 лет бесплатный, с 7 до 12 – половина стоимости взрослого билета.
Особенностью мероприятия является то, что организаторы позаботились и о том, чтобы маленьким гостям было максимально комфортно. На случай дождя будут шатры.
По отзывам наших постоянных гостей, фестиваль «Макушка лета» запоминается душевной атмосферой, хорошей музыкой и приятными деталями.
И ещё: наши партнёры готовят свои собственные сюрпризы, поэтому скучать точно не придётся!
Продажа билетов и справки по тел. 8 (913) 115-64-04 , Анжела ЛС, Watsapp. @angela_klimova
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ИСТОЧНИК KP.RU