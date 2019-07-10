Почти 500 килограммов небезопасной крупы уничтожено в Томской области
Управление Россельхознадзора по Томской области в первой половине 2019 года провело 167 мероприятий по проверке зерна и продуктов его переработки.
75 – в рамках перемещении зерна и продуктов его переработки;
61 - в сельскохозяйственных организациях;
22 - в составе межведомственной комиссии в детских оздоровительных лагерях и санаториях;
9 - совместно с прокуратурой в образовательных учреждениях.
В результате было выявлено 70 нарушений обязательных требований, на виновных лиц возбуждено 38 «административок» и 1 дело прокуратурой. По результатам вынесено 23 предупреждения и 15 штрафов на сумму 264 тысячи рублей.
Проинспектировано 186,67 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Отобрано 108 проб продукции от объема 88,13 тыс. тонн.
По предписаниям Управления уничтожено 424 кг небезопасной крупы, также на крупу объёмом 293 кг предоставлены документы о качестве.
ИСТОЧНИК KP.RU