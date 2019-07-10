2019-07-10T08:36:19+03:00
Общество

Почти 500 килограммов небезопасной крупы уничтожено в Томской области

Сомнительный продукт проверил Россельхознадзор в организациях, детских лагерях и школах
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Не всякая крупа годится для вкусной кашиНе всякая крупа годится для вкусной кашиФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Управление Россельхознадзора по Томской области в первой половине 2019 года провело 167 мероприятий по проверке зерна и продуктов его переработки.

75 – в рамках перемещении зерна и продуктов его переработки;

61 - в сельскохозяйственных организациях;

22 - в составе межведомственной комиссии в детских оздоровительных лагерях и санаториях;

9 - совместно с прокуратурой в образовательных учреждениях.

В результате было выявлено 70 нарушений обязательных требований, на виновных лиц возбуждено 38 «административок» и 1 дело прокуратурой. По результатам вынесено 23 предупреждения и 15 штрафов на сумму 264 тысячи рублей.

Проинспектировано 186,67 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Отобрано 108 проб продукции от объема 88,13 тыс. тонн.

По предписаниям Управления уничтожено 424 кг небезопасной крупы, также на крупу объёмом 293 кг предоставлены документы о качестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томский душевный опен-эйр для людей с хорошим вкусом
Вертолеты томской санавиации эвакуировали 307 человек в 2019 году
Стрелял по автомобилю, а попал в полицию: случай в Томской области
11 июля будет длительное отключение воды в Октябрьском районе Томска
Томская автоледи на Toyota Highlander сбила девушку на остановке
Муж двумя ударами убил свою жену в Томской области
Томича будут судить за убийство друга в новогоднюю ночь
Москвич, находясь в Томской области, украл из гостиницы более 200 тысяч рублей
Сколько будут платить томичи за горячую воду с 1 июля?
Автобус снес заправку на выезде из Томска
Дочь Смоктуновского подарила томскому Дому искусств личные вещи отца
Накануне Дня семьи, сотрудники томской Росгвардии провели день открытых дверей для детей
17-летний подросток нарушил ПДД и попал под колеса ВАЗа в Томске
Томский водитель ответит за «пьяное» ДТП с травмой пассажира
С начала года спасатели вытащили из воды 18 томичей
Юный томич весом 5 кг 220 граммов появился в роддоме имени Семашко
Томские пожарные спасли кота и пса из горящей квартиры