Муж двумя ударами убил свою жену в Томской области

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-09T10:07:31+03:00

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Стрежевской городской суд вынес приговор 49-летнему мужчине, до смерти забившему супругу. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

В октябре 2017 года парочка распивала спиртное у себя дома. Решив показать, кто тут хозяин, а заодно отучить свою гражданскую жену пить с кем-либо помимо него, мужчина два раза ударил женщину в область виска, от чего та стукнулась головой о кафельную стену, впала в кому, а через полгода скончалась в больнице.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме. С учетом высокой общественной опасности содеянного и имеющейся у виновного судимости за кражу, гособвинитель Сергей Клинов ориентировал суд на назначение строгого наказания. Мужчину приговорили к годам 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU