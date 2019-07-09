Дочь Смоктуновского подарила томскому Дому искусств личные вещи отца

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-09T07:22:56+03:00

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Сотрудники областного Дома искусств доставили в Томск из Москвы личные вещи Народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, уроженца деревни Татьяновка Шегарского района Томской области.

Предметы в дар томскому учреждению передала дочь артиста Мария Смоктуновская.

- Для меня радость и гордость знать, что на родине земляки высоко чтут память отца. Папа всегда помнил Татьяновку, любил родную деревню. Памятен теплый сентябрьский день, когда четыре года назад я посетила папину родину, - подчеркнула Мария Смоктуновская. Также дочь знаменитого артиста пожелала родной деревне отца процветания, а музею Смоктуновского дальнейшего развития.

Таким образом, фонд музея им. Иннокентия Смоктуновского в Татьяновке пополнили письмо Смоктуновского родным, отправленное жене и дочери из Вашингтона в Москву, веер, именной декоративный нож для бумаги с надписью «Спасибо за Гамлета!», сувенирный кубок фонда Смоктуновского, запонки с кенгуру, декоративная брошь, парадная белая рубаха и другие вещи.

Данные предметы можно будет увидеть во время очередной экскурсии, прием заявок на которую уже открыт. Записаться можно по телефону: 8 (3822) 528-348.

письмо. написанное лично Смоктуновским

ИСТОЧНИК KP.RU