2019-07-09T04:33:24+03:00
Происшествия

17-летний подросток нарушил ПДД и попал под колеса ВАЗа в Томске

Юноша перебегал дорогу в неположенном месте
Татьяна Щукина
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Мальчик был доставлен для осмотра в одну из городских больницМальчик был доставлен для осмотра в одну из городских больницФото: Михаил ФРОЛОВ
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Юный томич пострадал в аварии на одной из центральных дорог Томска в понедельник, 8 июля. В вечерний «час пик» подросток решил перебежать улицу Герцена, поленившись дойти до ближайшей «зебры», в результате чего был сбит проезжавшим автомобилем.

В управлении МВД России по Томской области уточнили, что ДТП произошло около 17:15 на улице Герцена, 72б.

«Автомобилем ВАЗ под управлением 34-летнего мужчины-водителя совершен наезд на пешехода, который, по предварительной информации, перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили стражи правопорядка.

В пресс-службе ведомства рассказали, что после наезда мальчик жаловался на боль в ноге, для осмотра парень был доставлен на машине скорой помощи в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Свидетелей аварии просят звонить в ГИБДД по телефонам 8-3822-66-44-22 и 8-3822-66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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