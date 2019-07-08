2019-07-08T13:23:36+03:00
Происшествия

Томский водитель ответит за «пьяное» ДТП с травмой пассажира

Машина слетела в кювет по пути в Белый яр
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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48-летний житель Томской области стал фигурантом уголовного дела по факту ДТП, в результате которого получил ранения человек, находившийся в салоне его «жигуленка». Выпив немалое количество спиртных напитк5ов, водитель отечественной машины отправился по дороге, ведущей в Белый яр, но в процессе следования туда устроил аварию.

«По предварительной информации, в конце мая 2019 года на 195 километре автодороги Первомайское - Белый Яр водитель автомобиля Лада 219010 Гранта, 1971 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со стороны поселка Санджик в сторону поселка Белый Яр, не справился с управлением автомобиля, совершил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля», - сообщила пресс-служба УМВД Томской области.

Сейчас следователи устанавливают степень вины нетрезвого водителя «Лады Гранты» в произошедшем ДТП.

Пользуясь случаем, стражи порядка обратились к неравнодушным гражданам с просьбой сообщать о пьяных водителях в дежурную часть ГИБДД по телефонам 66-44-22, 66-44-24 или по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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