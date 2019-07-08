2019-07-08T12:06:11+03:00
Вода для всех

С начала года спасатели вытащили из воды 18 томичей

Водники призывают соблюдать правила безопасности на реках и озерах
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Люди тонут, потому что пьяны, лихачат, переоценивают свои силыЛюди тонут, потому что пьяны, лихачат, переоценивают свои силыФото: Станислав ШАХОВ
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Ежегодно на водоемах Томской области регистрируется до 70 ЧП. Это и происшествия на маломерных суднах, и несчастные случаи с рыбаками. Однако большинство трагедий происходит в летний сезон при купании в необорудованных местах.

Как сообщают сотрудники службы ПСС, чаще всего в водоемах тонут люди, умеющие плавать. Причины — нетрезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил.

Благодаря совместной профилактике с начала 2019 года спасены 18 жителей Томской области.

Областная комиссия по ЧС и сотрудники МЧС России призывают томичей соблюдать правила безопасности у воды: не оставлять без присмотра детей, а также людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Если вы стали очевидцем чрезвычайного происшествия, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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