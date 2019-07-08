2019-07-08T10:58:32+03:00
Здоровье

Юный томич весом 5 кг 220 грамм появился в роддоме имени Семашко

С начала года в регионе прибавилось на 77 двойняшек
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Областной перинатальный центр стал лидером по количеству рожденных двоенОбластной перинатальный центр стал лидером по количеству рожденных двоенФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Более 5 тысяч малышей родились в Томской области за первое полугодие 2019 года, - сообщили в облздраве.

За шесть месяцев 2019 года в Томской области появились на свет 5294 малыша: 2755 мальчиков и 2539 девочек.

- Среди новорожденных есть и свои «богатыри». Так, в томском роддоме имени Семашко родился мальчик весом 5 кг 220 грамм, а в Первомайском районе вес родившегося малыша составил 4 кг 690 грамм», — сообщила главный специалист отдела организации педиатрической и акушерской помощи облздрава Татьяна Чернобай.

Областной перинатальный центр стал лидером по количеству рожденных двоен – с января по июнь здесь родились 41 двойня и две тройни. Всего в регионе за первое полугодие 2019-го на свет появилось 77 двоен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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