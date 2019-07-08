Томским вузам определили количество мест по целевому набору

СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-08T07:37:32+03:00

В качестве условия в договоре о целевом обучении прописываются обязательства сторон, они могут быть разными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В этом году томским университетам выделено более 1500 мест по целевому набору. Такое решение принято в Министерстве образования РФ: по новым правилам квоты на целевое обучение для регионов определяет правительство России.

На 2019-2020-й учебный год на очное отделение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры политехническому университету выделено 405 мест, госуниверситету – 388, СибГМУ – 381, ТУСУРу – 239, педуниверситету – 103, архитектурно-строительному – 96 мест.

Как пояснила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, с 2019 года вузы принимают на целевые места абитуриентов, заключивших договоры с заказчиком. Таковым может выступить орган государственной власти, госпредприятие, любое другое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

– В качестве условия в договоре прописываются обязательства сторон.

Например, заказчик должен предоставить студенту на период обучения меры социальной поддержки – стипендию, оплату проживания или что-то другое. А студент по окончанию учебы должен не менее трех лет отработать в организации, которая указывается в договоре, – отметила вице-губернатор.

Подробную информацию о правилах приема можно узнать в приемных комиссиях томских вузов по телефонам: ТПУ – 8-800-550-4823; ТГУ – 8(3822) 529-672; ТГАСУ – 8(3822) 903-306; СибГМУ – 8-800-250-9345; ТУСУР – 8(3822) 900-100; ТГПУ – 8 (382-2) 311-411.

ИСТОЧНИК KP.RU