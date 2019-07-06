Более 1500 томичей за неделю обратились с присасыванием клещей

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-06T08:24:56+03:00

Всего же с начала сезона с паразитом повстречались 17,5 тысяч человек в регионе

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Управление Роспотребнадзора по Томской области опубликовало данные по эпидситуации за неделю - с 27июня по 3 июля.

За это время с присасываниями клещей обратилось 1589 человек, среди которых 268 детей. Больше всего случаев произошло в Томске - 1131 обращение. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось 17465 человек, из них 3589 детей, города Томска - 12512 человек, включая 2584 ребенка.

В этом году прививки от клещевого энцефалита поставили 60289 человек, из них 21091 ребенок.

По данным на 4 июля в Томской области от клещей обработали 2400,65 га, в летних оздоровительных учреждениях - 307,338 га.

С наступлением теплой погоды риск заражения клещевыми инфекциями увеличивается. Это связано не только с тем, что люди проводят больше времени на природе, но и с биологической активностью самих паразитов, которые особенно активизируются в сухую и жаркую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU