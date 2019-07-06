Томич до смерти избил "любовника" своей жены

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-06T08:07:51+03:00

Теперь ревнивец будет отбывать срок за свой поступок Фото: "КП" Архив

Придя домой пьяным, он обнаружил парочку в своей квартире

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В следственный изолятор отправится 37-летний житель Томска. Как сообщили в областной прокуратуре, его будут судить за совершение преступления по статье 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия в феврале 2019 года обвиняемый, пришел домой в состоянии опьянения. Там он застал свою супругу с ранее незнакомым ему мужчиной. Придя в ярость, супруг нанес тому не менее 14 ударов руками и ногами по голове и шее. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

В свою очередь, женщина заявила, что гость являлся всего лишь другом ее детства.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Октябрьский районный суд Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU