Томич до смерти избил "любовника" своей жены
В следственный изолятор отправится 37-летний житель Томска. Как сообщили в областной прокуратуре, его будут судить за совершение преступления по статье 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия в феврале 2019 года обвиняемый, пришел домой в состоянии опьянения. Там он застал свою супругу с ранее незнакомым ему мужчиной. Придя в ярость, супруг нанес тому не менее 14 ударов руками и ногами по голове и шее. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.
В свою очередь, женщина заявила, что гость являлся всего лишь другом ее детства.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Октябрьский районный суд Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU