2019-07-04T12:08:50+03:00
Происшествия

Водителя, сбившего пешехода на «зебре», будут судить в Томске

Мужчина ранее уже грубо нарушал правила дорожного движения
Татьяна Щукина
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Водитель вину в наезде на пешехода признал полностью.Водитель вину в наезде на пешехода признал полностью.Фото: Сергей ГАПОН
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29-летний житель Томской области сядет на скамью подсудимых за наезд на пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека – в результате его преступной небрежности пострадавший мужчина получил множественные переломы костей ног.

«По версии следствия вечером 7 февраля 2019 года обвиняемый двигался на автомобиле своего родственника «TOYOTA COROLLA SPACIO» по пр.Фрунзе в направлении ул.Шевченко в Томске. Оставив без внимания окружающую обстановку, он, в отличие от иных водителей, не снизил скорость и под запрещающий ему движение сигнал светофора въехал на регулируемый пешеходный переход, где совершил наезд на переходившего дорогу молодого человека», - сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве уточнили, что ранее горе-водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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