Лось пытался проникнуть в томскую школу в Зеленых Горках
Лось в Зеленых Горках.Лось пытался проникнуть в томскую школу в Зеленых Горках видео: Владимир ЛюбарцВКонтакте
В сети ВКонтакте очевидец выложил видео, на котором заснял лося, пытавшегося пробраться на территорию школы.
На видео от 30 июня видно, как сохатый бьется о школьные ворота, а затем убегает вдоль забора.
Микрорайон Зеленые Горки находится в восточной части города и граничит с лесным массивом. Появление такого зверя здесь вполне закономерно.
За последние пару месяцев это далеко не первый случай с лосями. В этом году они часто забредают в жилые кварталы Томска.
Так, в конце мая лось повредил теплицу и растения Ботанического сада ТГУ после чего погиб из-за травм при падении с высоты. Другой лось пытался переплыть реку и видео с ним также попало в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU