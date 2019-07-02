СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-02T12:32:28+03:00

Лось в Зеленых Горках. Лось пытался проникнуть в томскую школу в Зеленых Горках видео: Владимир ЛюбарцВКонтакте

Животное прибежало из леса и стучалось в ворота

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В сети ВКонтакте очевидец выложил видео, на котором заснял лося, пытавшегося пробраться на территорию школы.

На видео от 30 июня видно, как сохатый бьется о школьные ворота, а затем убегает вдоль забора.

Микрорайон Зеленые Горки находится в восточной части города и граничит с лесным массивом. Появление такого зверя здесь вполне закономерно.

За последние пару месяцев это далеко не первый случай с лосями. В этом году они часто забредают в жилые кварталы Томска.

Так, в конце мая лось повредил теплицу и растения Ботанического сада ТГУ после чего погиб из-за травм при падении с высоты. Другой лось пытался переплыть реку и видео с ним также попало в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU