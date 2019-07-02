2019-07-02T09:25:05+03:00
Общество

Женщина пыталась переплыть реку в Томской области, но чуть не утонула

Из воды ее вытащили спасатели
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Анна Кудрявцева, Туристер.руфото: Анна Кудрявцева, Туристер.руФото: из открытых источников
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В городе Стрежевой Томской области местная жительница решила переплыть реку. Как сообщили в ГУ МЧС России по Томской области, это случилось 1 июля в 14:52.

В районе парковой зоны на реке Пасол тонула женщина. По словам очевидцев, она попыталась переплыть реку, ширина которой в данном месте составляет более 150 метров. Доплыв до середины, она стала просить о помощи. На место были направлены отделение пожарно-спасательной части № 6 г. Стрежевой и наряд полиции.

Один из полицейских доплыл до утопающей и вытащил ее на берег. Спасатели страховали полицейского с помощью специальной веревки. Медицинская помощь спасенной не потребовалась.

Если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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