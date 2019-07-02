Подросток из Томской области получил срок за угон автомобилей

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-02T08:22:16+03:00

В этом году он уже дважды отправил машины в кювет

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В Тегульдетском районе суд вынес обвинительный приговор 17-летнему парню. Как сообщили в областной прокуратуре, местный подросток дважды угонял автомобиль.

Первый раз это случилось в феврале 2019 года ночью. Подсудимый был в гостях у своего дяди, незаметно взял ключи от его автомобиля Мазда и поехал кататься на нем со своим другом до села Зырянское. По дороге парень уснул за рулем, в результате чего автомобиль съехал в кювет. Второй случай произошел в апреле 2019 года. Подросток аналогичным образом угнал автомобиль ВАЗ-21099 у сожителя своей матери. На нем он катался по селу Тегульдет вместе со своими друзьями. Однако опять не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет.

На суде парень раскаялся во всем. Суд приговорил его к ограничению свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU