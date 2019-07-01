В Томской области назначен новый начальник департамента науки и высшего образования

СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-01T11:20:06+03:00

Значительная часть карьеры нового управляющего связана с работой в академическом институте Фото: из открытых источников

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Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента науки и высшего образования администрации Томской области Петра Каминского. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ранее Каминский исполнял обязанности директора института физики прочности и материаловедения Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук. К работе новый начальник приступил сегодня, 1 июля.

Значительная часть карьеры Петра Каминского связана с работой в академическом институте физики прочности и материаловедения, куда он пришел в 1984 году. По его инициативе в 2002-м в ИФПМ сформирован отдел инновационного развития, который помог увеличить объемы внебюджетного финансирования института.

Справка «КП»:

Петр Каминский родился в 1958 году в Кемеровской области. В 1981-м с отличием окончил физический факультет Томского государственного университета, а затем аспирантуру ТГУ. Доктор физико-математических наук, имеет звание «Почетный работник науки и техники РФ». Автор более 70 научных работ и пяти патентов. Входит в состав объединенного ученого совета СО РАН по энергетике, машиностроению, механике и процессам управления. Женат, двое сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU