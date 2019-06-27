500 обманутых дольщиков въедут в новые квартиры в этом году

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-27T08:21:19+03:00

Проблему с остальными дольщиками обещают решить до 2021 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Планируется сдать три долгостроя и два дома, где уже идет отделка

Изменить размер текста: A A

Накануне состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе «белого дома».

Как рассказал начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов, в 2019 году в Томске планируется сдать в эксплуатацию три долгостроя: по переулку Нижнему, 47 блок Д, по улице Большой Подгорной, 46 и по улице Кедровой, 34. Также в этом году будет сдана первая очередь дома по улице Нефтяной, 15, куда заедут дольщики проблемных многоквартирников с Мокрушина, 9 и Нефтяной, 5.

Так, на Большой Подгорной, 46 уже ведется внутренняя отделка, вскоре подрядчик приступит к установке лифтов. На переулке Нижнем, 47 блок Д, идет монтаж инженерных сетей.

Строительные работы активно ведутся на еще одном проблемном объекте по переулку Нижнему, 49. В 2019 году в областном бюджете заложено 137 миллионов рублей на субсидии организациям, достраивающим проблемные дома.

В этом году ключи от долгожданных квартир получат 477 дольщиков. Проблему с остальными обещают решить до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU