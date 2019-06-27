Строительство двухуровневой развязки на стыке дорог Новосибирск – Кемерово и подъезда к Томску начнется в 2019 году

СЕГОДНЯ 06:07 2019-06-27T06:07:28+03:00

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Двухуровневую развязку на стыке дорог Новосибирск – Кемерово и подъезда к Томску построит Сибуправтодор. Это федеральная трасса Р-255 «Сибирь». Проект оценивается более, чем в 2,7 миллиарда рублей, как следует из материалов с сайта госзакупок.

В рамках строительства будет реконструирована часть подъезда к Томску с нулевого по шестой километр в направлении к Новосибирску.

- Необходимость строительства вызвана обеспечением требований безопасности движения… в месте пересечения двух федеральных дорог, – рассказала сотрудница пресс-службы Сибуправтодора в интервью РИА Томск.

Также подрядчик проведет капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» протяженностью 7,6 километра – от села Тахтамышево до деревни Черная речка. К 2020 году отремонтируют и 12-километровый участок трассы от села Калтай до села Тахтамышево.

Завершить работы планируется в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU