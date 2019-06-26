Томичи могут принять участие в концертной программе фестиваля «Молодежный микс»

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-26T12:55:16+03:00

Площадка в Кривошеино всегда собирает множество зрителей Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Он пройдет на территории музея казачьей культуры «Братина»

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Стартовал прием заявок на V областной фестиваль «Молодежный микс», который состоится 13 июля в селе Кривошеино. Заявки на участие принимаются до 10 июля.

В 2019 году «Молодежный микс» пройдет по шести направлениям: спортивно-акробатическое, вокальное, танцевальное, музыкальное, шоу-постановки и вечерняя программа.

К участию приглашаются молодежные творческие и спортивные коллективы Томской области, художники, арт-группы, военно-спортивные и оборонно-спасательные клубы, а также сольные исполнители. Возраст участников от 14 до 30 лет.

Заявки принимаются до 10 июля по адресу solonina@tomsk.gov.ru. Также необходимо продублировать заявку на адрес doops07@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU