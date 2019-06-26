Томичи могут принять участие в концертной программе фестиваля «Молодежный микс»
Стартовал прием заявок на V областной фестиваль «Молодежный микс», который состоится 13 июля в селе Кривошеино. Заявки на участие принимаются до 10 июля.
В 2019 году «Молодежный микс» пройдет по шести направлениям: спортивно-акробатическое, вокальное, танцевальное, музыкальное, шоу-постановки и вечерняя программа.
К участию приглашаются молодежные творческие и спортивные коллективы Томской области, художники, арт-группы, военно-спортивные и оборонно-спасательные клубы, а также сольные исполнители. Возраст участников от 14 до 30 лет.
Заявки принимаются до 10 июля по адресу solonina@tomsk.gov.ru. Также необходимо продублировать заявку на адрес doops07@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU