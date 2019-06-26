Клещи, которые напугали томичей на проспекте Кирова, оказались тлей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-26T12:02:18+03:00

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Жучки, так похожие на клещей, которых заснял томич на видео и выложил в сеть, как выяснилось, и не клещи вовсе.

Как уточнили специалисты Роспотребнадзора, это персиковая тля. Внешне она похожа на клеща, но обладает шестью лапками, а у клещей их восемь. Кроме того, клещи обитают в траве, а не на бетонных плитах, тля же может передвигаться по асфальту. Если говорить о скорости, то тля куда проворнее клеща и по сравнению с ними – спринтер.

Что касается обработки общественных пространств, то в Томской области от клещей обработают 2 700 га. Обработка идет каждый день — раз в неделю на сайте ведомства публикуют список «пройденных» участков. Каждую территорию раз в 15 дней проверяют: не появились ли там снова клещи.

Конкретные адреса можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU