Томский район приглашает на фестиваль исторических реконструкций
В селе Семилужки 20 июля пройдет фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле», - сообщили в администрации региона. Участники и гости смогут познакомиться с разными историческими эпохами.
На локации «Средневековье» можно будет увидеть показательные бои, турниры по фехтованию, стрельбе из лука и метанию копья. Вооружиться и почувствовать себя настоящим рыцарем смогут все желающие.
В лагере «Освоение Сибири» зрители увидят реконструкцию военной и бытовой культуры Московского царства и народов Сибири XVI-XVII веков. Организаторы научат азам пушкарского дела.
На фестивальных площадках будет возможность окунуться в эпохи Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны, познакомиться с экипировкой солдат тех лет и освоить владение мушкетом.
На локации «Великая Отечественная война» организаторы развернут два лагеря — немецкий и советский. Здесь будет представлена техника — ГАЗ-64, мотоцикл М-72, противотанковая пушка образца 1942 года (М-42).
Главной фольклорной площадкой фестиваля станет Семилуженский казачий острог, где состоится конкурс русских костюмов, мастер-классы по плетению венков, гончарному делу и созданию обереговых кукол. Завершится фестиваль исторической реконструкцией «Форсирование Днепра», которая пройдет на озере.
ИСТОЧНИК KP.RU