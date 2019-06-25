2019-06-25T13:15:27+03:00
Звезды

Томский район приглашает на фестиваль исторических реконструкций

Он получил название «Семилуженское поле»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Окунуться в другую эпоху, сфотографироваться в историческом костюме - вот зачем людям такие фестыОкунуться в другую эпоху, сфотографироваться в историческом костюме - вот зачем людям такие фестыФото: ОЛЕГ АСРАТЯН
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В селе Семилужки 20 июля пройдет фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле», - сообщили в администрации региона. Участники и гости смогут познакомиться с разными историческими эпохами.

На локации «Средневековье» можно будет увидеть показательные бои, турниры по фехтованию, стрельбе из лука и метанию копья. Вооружиться и почувствовать себя настоящим рыцарем смогут все желающие.

В лагере «Освоение Сибири» зрители увидят реконструкцию военной и бытовой культуры Московского царства и народов Сибири XVI-XVII веков. Организаторы научат азам пушкарского дела.

На фестивальных площадках будет возможность окунуться в эпохи Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны, познакомиться с экипировкой солдат тех лет и освоить владение мушкетом.

На локации «Великая Отечественная война» организаторы развернут два лагеря — немецкий и советский. Здесь будет представлена техника — ГАЗ-64, мотоцикл М-72, противотанковая пушка образца 1942 года (М-42).

Главной фольклорной площадкой фестиваля станет Семилуженский казачий острог, где состоится конкурс русских костюмов, мастер-классы по плетению венков, гончарному делу и созданию обереговых кукол. Завершится фестиваль исторической реконструкцией «Форсирование Днепра», которая пройдет на озере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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