2019-06-25T12:01:04+03:00
Недвижимость

Почти в 30 домах Томска сорваны сроки подачи горячей воды

Жители терпят неудобства по трем причинам
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Томичи ждут не дождутся, когда же тепленькая пойдет.Томичи ждут не дождутся, когда же тепленькая пойдет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Диспетчеры «Томскводоканала» объясняют задержки порывами на внутриквартальных сетях, неготовность внутридомового оборудования со стороны управляющих организаций или ТСЖ, а также долги жильцов.

До сих пор без воды остаются:

В Ленинском районе: ТСЖ «Химик» (ул. Говорова, 30, 32), ТСЖ «Геолог-19» (пр. Мира, 19), ТСН «Гвардейское» (ул. 79-ой Гв. Дивизии, 9в), ЖК «Говорова, 50» (ул. Говорова, 50), ТСЖ «Образцовое» (ул. 79-ой Гв. Дивизии, 27а), ТСЖ «79-й Гв. Дивизии, 12/3» (ул. 79-ой Гв. Дивизии, 12/3).

В Советском районе: ТСЖ «Гагарина, 48» (ул. Гагарина, 48), ТСЖ «Союз 2007» (пер. Пионерский, 8), ул. Белинского, 5, ЖСК «Вита» (ул. Белинского, 6), ТСЖ «Затеевское» (пр. Фрунзе, 18), ТСЖ «Фрунзенское» (пр. Фрунзе, 96), ТСЖ «Эколог» (ул. Тверская, 28), ТСЖ «Перекресток-86» (пр. Фрунзе, 86), пр. Фрунзе, 24-26, ТСЖ «Ясень» (пр. Фрунзе, 25), ТСЖ «Реванш» (ул. Гоголя 30/3). ЖСК «Спектр» (пер. Затеевский, 8) принял решение об отказе в получении горячей воды летом в связи с установкой бойлеров.

В Кировском районе 11 домов к подаче горячей воды не подготовила ООО «УК Социальная». Это многоквартирники по пр. Ленина, 8, 25, 47, 47/1, ул. Кузнецова, 17, 20, 20/3, 20/а, 22, ул. Студенческая, 53 и 51.

В Октябрьском районе ЖСК «Паровозный» в срок не подготовил внутридомовое оборудование в пер. Паровозный, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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