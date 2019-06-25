Еще одну молодую томичку сбили на пешеходном переходе
Сегодня около 11:05 в районе дома на Иркутском тракте, 158д сбили девушку. 19-летняя томичка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль Toyota Sprinter, под управлением 60-летнего мужчины-водителя не успел притормозить и сбил пешехода. С травмами пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время на ул. Иркутский тракт ведутся дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После окончания работ по асфальтированию проезжей части, будут нанесены линии горизонтальной дорожной разметки с применением долговечных материалов.
ИСТОЧНИК KP.RU