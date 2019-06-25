2019-06-25T08:27:27+03:00
Здоровье

Томичи могут проверить родинки с помощью онлайн сервиса

Не выходя из дома, вы проконсультируетесь с врачом-онкологом
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Специалисты дадут первоначальные рекомендации по фотографиямСпециалисты дадут первоначальные рекомендации по фотографиямФото: Олег УКЛАДОВ
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Чтобы получить рекомендацию онколога-дерматолога онлайн, необходимо загрузить не менее трех фотографий родинки и заполнить небольшую анкету сервиса «Онкодозор: проверь родинку» Ответ доктора будет отправлен на указанную пациентом электронную почту.

За первый месяц работы проекта «Онкодозор: проверь родинку» им воспользовались почти 500 жителей Томской области. 358 человек приглашены на прием, 16 из них уже получили очную консультацию онколога.

Как сообщила главный врач Томского областного онкодиспансера Софья Мазеина, из всех обследованных ни у одного пациента не выявлено подозрения на злокачественное образование — меланому.

Специалисты отмечают, что в запущенной форме меланома может быть смертельной, но при ранней диагностике в 90% случаев поддается лечению.

Просветительский проект «Онкодозор: меланома» объединяет информацию о факторах риска, симптомах, а также причинах, диагностике и лечении заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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