Пенсионер из Томска вновь заблудился в лесу, как и ровно год назад

СЕГОДНЯ 06:51 2019-06-25T06:51:02+03:00

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В Главное управление МЧС по Томской области вечером 24 июня поступило сообщение от жителя Томска. Он сообщил, что отправился в лес пособирать грибы-ягоды и заблудился. По ориентировке 79-летний мужчина оказался в районе 31 км железной дороги Тайга-Томск. По его словам, от станции он дошел до реки Куербак, поднялся выше по течению, дважды перешел протоки.

На поиски были направлены спасатели специализированной пожарно- спасательной части № 16 и Томской областной поисково-спасательной службы, а также сотрудники полиции, представители администрации Межениновского сельского поселения, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

По деталям, которые указал заблудившийся, спасатели очертили квадрат поисков. Лесной массив поисковая группа прочесывала на квадроцикле. В 03:15 мужчина был найден и доставлен в Томск. Всего в поисково-спасательных работах было задействовано 15 человек и 6 единиц техники.

Стоит отметить, что в июне прошлого года тот же самый человек потерялся в этом же районе. Тогда в лесу он пробыл почти сутки, в его поисках было задействовано 18 человек и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU