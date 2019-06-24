В Томске выступил образцово-показательный оркестр Росгвардии

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-24T08:34:00+03:00

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Образцово-показательный оркестр Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации посетил Сибирские Афины в рамках гастрольного тура. В мае он провел гастрольный тур на Кипре. Творческая поездка была посвящена празднованию 74-годовщины Победы. Оркестр Росгвардии выступил на нескольких площадках в Никосии и еще четырех кипрских городах, где музыканты шли во главе шествия Бессмертного полка. 9 мая, в День Победы, Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России на набережной Молос в Лимасоле завершил свой гастрольный тур.

Музыканты порадовали своим выступлением томичей и гостей города. Послушать музыкальные произведения в исполнении знаменитого оркестра Росгвардии пришли представители областной и городской администраций, силовых структур, ветеранских организаций, руководство и личный состав территориального Управления и Северского соединения ведомства, члены семей росгвардейцев, жители и гости Томска.

Музыканты исполнили произведения, ставшие мировой классикой симфонической музыки. В исполнении оркестра прозвучала русская и зарубежная классическая музыка, народные песни и произведения современных композиторов, военно-патриотические композиции, эстрадные миниатюры, джаз и рок. Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации - постоянный участник ярких творческих проектов на ведущих концертных площадках столицы и других городов страны. Выступления оркестра всегда проходят с аншлагом и вызывают неизменный восторг публики.

Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации основан в 1956 году. Оркестр с успехом выступает на различных концертных площадках в России и за рубежом, принимает активное участие в значимых общественно-политических мероприятиях. Так, коллектив оркестра участвовал в музыкальном оформлении Олимпиады 1980 года, Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1986 году, неоднократно с успехом выступал на международных фестивалях военных духовых оркестров. В настоящее время в состав образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации входят духовой и симфонический оркестры.

ИСТОЧНИК KP.RU