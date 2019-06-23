2019-06-23T16:02:56+03:00
Происшествия

40-летний томич украл 2 велосипеда в Зональном

Мужчине грозит 5 лет лишения свободы
Татьяна Щукина
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Летом кража велосипедов - обычное дело. Фото: УМВД по ТОЛетом кража велосипедов - обычное дело. Фото: УМВД по ТО
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Сотрудники томской полиции задержали подозреваемого в краже велосипедов в одном из многоквартирных домов поселка Зональная Станция.

Как уточнила пресс-служба УМВД по Томской области, имущество было похищено из помещения колясочной, расположенной в подъезде. В преступлении подозревается ранее не судимый житель города Томска, 1979 года рождения.

«По предварительным данным, мужчина путем подбора ключа тайно проник в помещение колясочной и похитил 2 велосипеда на общую сумму 32 000 рублей», - сообщили стражи порядка.

В отношении томича возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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