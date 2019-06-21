Семейная пара из Томска обвиняется в обмане дольщиков на 250 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:00 2019-06-21T07:00:06+03:00

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В городе Томске пройдет крупный судебный процесс, потерпевшими в котором выступят 370 человек. Все они стали жертвами мошенничестве в сфере долевого строительства, а организации которой обвиняются владельцы одной из строительных компаний города. По версии следствия, в течение 6 лет (с октября 2012 года по декабрь 2018 года) они заключали договоры и получали деньги от граждан, не собираясь выполнять свои обязательства по строительству многоквартирных домов. Сумма ущерба потерпевших по делу составляет 250 миллионов рублей.

«Для привлечения и обмана новых участников долевого строительства обвиняемые размещали рекламные объявления в СМИ о продаже квартир и активно создавали видимость строительства жилых домов должного качества в соответствии с проектной документацией, побуждая физических и юридических лиц передавать им денежные средства в качестве оплаты за приобретаемые квартиры», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как пояснили в ведомстве, в действительности один многоквартирный дом остался недостроенным, а два дома построено с существенными нарушениями законодательства, препятствующими их безопасной эксплуатации.

Свою вину в обмане людей обвиняемые супруги не признали. Их дело рассмотрит Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU