2019-06-21T07:00:06+03:00
Происшествия

Семейная пара из Томска обвиняется в обмане дольщиков на 250 млн рублей

Потерпевшими по делу признаны 370 человек
Татьяна Щукина
Поделиться:
Обвиняемые обманывали людей в течение 6 летОбвиняемые обманывали людей в течение 6 летФото: Олег АДАМОВИЧ
Изменить размер текста:

В городе Томске пройдет крупный судебный процесс, потерпевшими в котором выступят 370 человек. Все они стали жертвами мошенничестве в сфере долевого строительства, а организации которой обвиняются владельцы одной из строительных компаний города. По версии следствия, в течение 6 лет (с октября 2012 года по декабрь 2018 года) они заключали договоры и получали деньги от граждан, не собираясь выполнять свои обязательства по строительству многоквартирных домов. Сумма ущерба потерпевших по делу составляет 250 миллионов рублей.

«Для привлечения и обмана новых участников долевого строительства обвиняемые размещали рекламные объявления в СМИ о продаже квартир и активно создавали видимость строительства жилых домов должного качества в соответствии с проектной документацией, побуждая физических и юридических лиц передавать им денежные средства в качестве оплаты за приобретаемые квартиры», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как пояснили в ведомстве, в действительности один многоквартирный дом остался недостроенным, а два дома построено с существенными нарушениями законодательства, препятствующими их безопасной эксплуатации.

Свою вину в обмане людей обвиняемые супруги не признали. Их дело рассмотрит Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две девочки-подростка пострадали в ДТП в Томске за сутки
У БКЗ в центре Томска установят три видеоэкрана
Работу томских автобусов и троллейбусов продлят из-за акции «Свеча памяти»
Томич пригрозил сжечь свои КамАЗы, узнав, что их забирают приставы
Часть Иркутского в Томске перекроют на 2 дня из-за ремонта теплосетей
Пешеходная зона для инвалидов появится на Мокрушина в Томске
Три томички обналичили почти 700 миллионов рублей
Путин лучше всех сдал ЕГЭ в Томской области, набрав 300 баллов
В Томске стартовал основной этап приемной кампании в вузы
«Черного» кредитора из Томска вывели на чистую воду
В Томске поймали водителя маршрутки, лишенного прав управления
Из-за чужого кредита томичку не пустили отдыхать в Турцию
Накануне Дня памяти и скорби полковник из Томской области рассказал росгвардейцам о войне
Хозяин расстрелял своего гостя в Томской области
В Томске эксперты обнаружили 5 недобросовестных производителей молочки
С начала года 11 томичей умерли от употребления наркотиков
Опасный рецидивист вышел на свободу и убил томича
Как уберечь велосипед от воров – советы томских полицейских
Северчанин убил своего деда и его жену, чтобы завладеть их имуществом