Путин лучше всех сдал ЕГЭ в Томской области, набрав 300 баллов

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-20T10:04:45+03:00

У Александра уже немало побед в олимпиадах, и он может выбрать любой вуз Фото: ВКонтакте

Однофамилец президента хочет связать жизнь с физикой, а также увлекается спортом

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В Томской области в настоящее время школьники сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ). Его пишут более шести тысяч школьников. Несмотря на жалобы о неуклонном падении уровня образования, есть среди них и весьма выдающиеся результаты.

Однофамилец президента страны, житель Северска Александр Путин набрал 300 баллов по итогам трех ЕГЭ, по 100 баллов за каждый предмет: русский язык, математику и физику.

«Это лучший результат в регионе», - сообщается на сайте Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Александр собрался поступать в МФТИ. Ранее он неоднократно становился призером региональных олимпиад по физике, математике, русскому языку. Путин является лауреатом премии Законодательной думы Томской области 2017 года, кандидат в мастера спорта по полиатлону, призер Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля ГТО и Всероссийских президентских спортивных игр, обладатель золотого значка ГТО.

Добавим, что наивысшие баллы по итогам ЕГЭ по русскому языку в Томской области получили пока 18 школьников, по химии – 17 человек, по физике – 11 школьников, по литературе – 4 человека, по математике - 4 человека, по географии - 3 человека, по истории - 2 человека. По 200 баллов за экзамены по химии и физики набрали выпускники лицея при ТПУ Андрей Трубачев и Дарья Беликова.

ИСТОЧНИК KP.RU