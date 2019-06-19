Хозяин расстрелял своего гостя в Томской области

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-19T10:27:23+03:00

Это случилось во время совместных приятельских посиделок

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В дежурную часть полиции по Верхнекетскому району поступило сообщение от жителя поселка Катайга об обнаружении трупа с огнестрельными ранениями.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 53-летний житель села Катайга. Находясь у себя дома, он пил спиртное с тремя местными жителями. В ходе ссоры хозяин схватил ружье и выстрелил в спину одному из гостей. Мужчина упал, а обвиняемый произвел еще один выстрел ему в затылок. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

По данному факту Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по статье 105 (убийство). Задержанного заключили под стражу. Наказание ему назначит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU