2019-06-19T10:27:23+03:00
Происшествия

Хозяин расстрелял своего гостя в Томской области

Это случилось во время совместных приятельских посиделок
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Пьяные разборки привели к трагедииПьяные разборки привели к трагедииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В дежурную часть полиции по Верхнекетскому району поступило сообщение от жителя поселка Катайга об обнаружении трупа с огнестрельными ранениями.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 53-летний житель села Катайга. Находясь у себя дома, он пил спиртное с тремя местными жителями. В ходе ссоры хозяин схватил ружье и выстрелил в спину одному из гостей. Мужчина упал, а обвиняемый произвел еще один выстрел ему в затылок. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

По данному факту Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по статье 105 (убийство). Задержанного заключили под стражу. Наказание ему назначит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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