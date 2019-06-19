В Томске эксперты обнаружили 5 недобросовестных производителей молочки

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-19T08:40:51+03:00

«Контрольная закупка» в супермаркетах позволила проверить кондитерку и продукты на каждый день

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В Томской области проверили качество пищевых продуктов в розничной сети и учреждениях соцсферы. Исследование заказала областной администрации, а выполнил Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний.

Специалисты отобрали 260 образцов пищевой продукции в рознице, включая 80 образцов готовых блюд в учреждениях соцсферы.

Закупались в таких крупных торговых сетях, как «Абрикос», «Фуд Сити», «Лента», «Быстроном», «Мария РА», «Палата», «Пятерочка» и «INTERSPAR», а также взяли пробы в 17 школах и девяти учреждениях здравоохранения.

Из 260 поступивших на исследование образцов протоколы результатов готовы по 185. По предварительным итогам проверок молочной продукции, несоответствия выявлены в 19 образцах из 75, в основном, по содержащейся в продуктах массовой доле жира, белка и влаги, жирнокислотному составу. В одном образце кефира и двух образцах сыра обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

В числе недобросовестных производителей молочной продукции эксперты ЦСМ назвали предприятия «Ува-Молоко» (Ижевск), «Алтайская буренка» (село Буланиха), ИП Семенов (Томская область), «Молочная перерабатывающая компания» (Анжеро-Судженск), «Вимм-Билль-Данн»» (Новосибирск).

Среди готовой исследовано 20 образцов салатов. Учитывая, что отбор проб проводится летом, число выявленных несоответствий в салатах оказалось меньше, чем ожидали специалисты.

Всего в рамках мониторинга будет проведено 715 испытаний, окончательные результаты которых объявят в конце июля.

ИСТОЧНИК KP.RU