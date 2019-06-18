2019-06-18T03:44:32+03:00
Происшествия

Магия чисел: 30-летний студент оштрафован на 300 тыс за взятку в 30 тыс

Эстетически красивый приговор вынесен в райсуде города Томска
Татьяна Щукина
Поделиться:
Молодому отцу, очевидно, было некогда готовиться к экзаменамМолодому отцу, очевидно, было некогда готовиться к экзаменамФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Ценители красоты чисел должны отдать должное уголовному делу, рассмотренному на днях Октябрьским районным судом г.Томска. Служители Фемиды признали 30-летнего томича виновным в дача взятки в размере 30 тыс рублей своему преподавателю за хорошие оценки по двум экзаменам. Великовозрастный «митрофанушка» был приговорен к уплате штрафа в сумме 300 тысяч рублей.

«Установлено, что подсудимый, являясь студентом Томского политехнического университета и желая получить удовлетворительные оценки по двум дисциплинам без фактической сдачи экзаменов, в июне 2015 года передал преподавателю через посредника взятку в общей сумме 30 тыс. рублей», - сообщили подробности дела в региональной прокуратуре.

В суде подсудимый вину не признал, утверждая, что сдавал экзамены. Смягчения приговора ему удалось добиться благодаря тому, что он является молодым отцом и имеет на иждивении малолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томич, пробежавший 3 улицы за супругой, пойдет под суд
Пьяный селянин на самодельной машине перевернулся у томской деревни
На Комсомольском проспекте в Томске установили ограничение скорости
В Томске два миллиардера подали отчеты в налоговую
Двойной праздник: в Томске прошел День двойняшек
В День молодежи на главной площадке Томска выступит группа «Марсель»
Молодежь Томска назвала своих любимых артистов
В Томском районе поймали женщину, которая незаконно продала сильнодействующее вещество
Жительница Томской области взяла в долг теплицу, бассейн и мангал
Мокрый понедельник: синоптики обещают весь день дожди в Томске
Чемпионат по оказанию первой помощи прошел в Томске на Новособорной
«Ответка за Рогозина»: Илон Маск пригрозил томским ученым рэп-баттлом
В исправительной колонии №2 Томска впервые совершен обряд венчания
Все тюнингованные тачки съехались на Лагерный сад в Томск
Новый микрорайон Томска представили голландские архитекторы