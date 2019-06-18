Магия чисел: 30-летний студент оштрафован на 300 тыс за взятку в 30 тыс

СЕГОДНЯ 03:44 2019-06-18T03:44:32+03:00

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Ценители красоты чисел должны отдать должное уголовному делу, рассмотренному на днях Октябрьским районным судом г.Томска. Служители Фемиды признали 30-летнего томича виновным в дача взятки в размере 30 тыс рублей своему преподавателю за хорошие оценки по двум экзаменам. Великовозрастный «митрофанушка» был приговорен к уплате штрафа в сумме 300 тысяч рублей.

«Установлено, что подсудимый, являясь студентом Томского политехнического университета и желая получить удовлетворительные оценки по двум дисциплинам без фактической сдачи экзаменов, в июне 2015 года передал преподавателю через посредника взятку в общей сумме 30 тыс. рублей», - сообщили подробности дела в региональной прокуратуре.

В суде подсудимый вину не признал, утверждая, что сдавал экзамены. Смягчения приговора ему удалось добиться благодаря тому, что он является молодым отцом и имеет на иждивении малолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU