2019-06-17T07:46:25+03:00
Происшествия

В Томском районе поймали женщину, которая незаконно продала сильнодействующее вещество

Наркотик находился в ампулах для инъекций
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД Томской областифото: пресс-служба УМВД Томской областиФото: из открытых источников
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В селе Кафтанчиково полиция задержала подозреваемую в незаконном сбыте сильнодействующего вещества. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. Данный раствор находился в ампулах для инъекций.

По предварительным данным, ранее не судимая 40-летняя жительница Томского района, незаконно сбыла наркотик общим объемом 70,59 мг/мл.

Следственный отдел полиции завел на нее уголовное дело по признакам преступления статьи 234 Уголовного кодекса. Теперь женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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