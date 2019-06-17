В Томском районе поймали женщину, которая незаконно продала сильнодействующее вещество

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-17T07:46:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Кафтанчиково полиция задержала подозреваемую в незаконном сбыте сильнодействующего вещества. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. Данный раствор находился в ампулах для инъекций.

По предварительным данным, ранее не судимая 40-летняя жительница Томского района, незаконно сбыла наркотик общим объемом 70,59 мг/мл.

Следственный отдел полиции завел на нее уголовное дело по признакам преступления статьи 234 Уголовного кодекса. Теперь женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU