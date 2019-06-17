В Томском районе поймали женщину, которая незаконно продала сильнодействующее вещество
Наркотик находился в ампулах для инъекций
фото: пресс-служба УМВД Томской областиФото: из открытых источников
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В селе Кафтанчиково полиция задержала подозреваемую в незаконном сбыте сильнодействующего вещества. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. Данный раствор находился в ампулах для инъекций.
По предварительным данным, ранее не судимая 40-летняя жительница Томского района, незаконно сбыла наркотик общим объемом 70,59 мг/мл.
Следственный отдел полиции завел на нее уголовное дело по признакам преступления статьи 234 Уголовного кодекса. Теперь женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU