Жительница Томской области взяла в долг теплицу, бассейн и мангал

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-17T07:31:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Возвращать назад свой товар предпринимателю из Асино пришлось с помощью судебных приставов.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Томской области, одна местная жительница воспользовалась рассрочкой при покупке, а потом передумала платить.

В прошлом году в одном из местных магазинов она купила теплицу, пластиковый пруд для дачи и мангал. Договорившись, что рассчитается за имущество в рассрочку, пропала на долгие месяцы. Индивидуальный предприниматель, поняв, что ее обманули, обратилась в суд. Долг, который был признан, составил более 19 тысяч рублей. Позже, вместе с исполнительским сбором сумма составила более 20 тысяч рублей.

Поскольку гражданка нигде не работала и не имела официальных источников дохода, взыскатель предложил вариант изъять имущество. Вскоре на теплицу и бассейн был наложен арест с передачей на хранение предпринимателю. При этом гражданке предоставлен срок в несколько дней, в течение которого она может оплатить долг и вернуть вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU