Мокрый понедельник: синоптики обещают весь день дожди в Томске

СЕГОДНЯ 01:56 2019-06-17T01:56:58+03:00

Томичей не перестает мучить вопрос: придет ли к ним нынче лето?

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Главное управление МЧС России по Томской области сообщило о поступлении предупреждения от томского гидрометцентра об опасных метеорологических явлениях в понедельник, 17 июня. В сообщении перечисляются практически все неприятности, которые могут свалиться на сибиряков в летний период: туман, ливни, порывистый ветер и даже град.

«По области и г.Томску ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные дожди, по востоку местами сильные дожди, ливни; утром местами туманы, днем в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди, возможен град. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами усиление 10-15 м/с, ночью порывы 18-23 м/с. Температура ночью +3…+8°С. Температура днем +15…+20°С», - проинформировали томские спасатели, основываясь на прогнозе синоптиков.

Судя по долговременному прогнозу, дождливая и отнюдь нежаркая погода в Томской области сохранится вплоть до июля и плавно перетечет в него.

И без того короткое сибирское лето грозит по ощущениям стать еще короче в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU