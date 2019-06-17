2019-06-17T01:53:39+03:00
Здоровье

Чемпионат по оказанию первой помощи прошел в Томске на Новособорной

Из непрофессионалов лучшими оказались студенты и воспитатели
Татьяна Щукина
Поделиться:
Особенно зрелищными были практические испытания. Фото: ГУ МЧС по ТООсобенно зрелищными были практические испытания. Фото: ГУ МЧС по ТО
Изменить размер текста:

В воскресенье, 16 июня, в рамках праздника на Новособорной прошли состязания на лучшее оказание первой медпомощи. В конкурсе приняли участие 15 команд из ВУЗов, учебных заведений, общественных организаций Томска и подразделений МЧС. Участники продемонстрировали свое мастерство по оказанию помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью.

«Соревнования проводятся в рамках реализации в Томской области всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!». Его идея заключается в том, чтобы любой человек, не имеющий специального медицинского образования, смог в экстремальной ситуации оказать первую помощь пострадавшему до приезда врачей», - пояснила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Конкурсанты отвечали на тестовые вопросы и решали ситуативные задачи по оказанию допсихологической поддержки и первой помощи пострадавшим.

Первое место в профессиональной лиге заняла команда спасателей специализированной пожарно-спасательной части №16. Вторыми стали добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей ТПУ. На третьем место вышли работники пожарно-спасательной части №5.

В непрофессиональной лиге победу праздновали студенты Томского аграрного колледжа, вторая ступень пьедестала досталась представителям детсада №104 города Томска, третье место у учащихся Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мокрый понедельник: синоптики обещают весь день дожди в Томске
«Ответка за Рогозина»: Илон Маск пригрозил томским ученым рэп-баттлом
В исправительной колонии №2 Томска впервые совершен обряд венчания
Все тюнингованные тачки съехались на Лагерный сад в Томск
Новый микрорайон Томска представили голландские архитекторы
Томским бизнесменам помогут организовать детские лагеря
Юные томичи побывали в лагере, где туризм, горный поход и дайвинг
Томичи внесли изменения в общие Правила рыболовства
В Кулагинском сквере посадили елку, которую будут наряжать для томичей к Новому году
В центре Томска пройдет праздник «Ночь с книгой»
Борьба, лакомства и скачки: «Сабантуй» ждет томичей в Эуште в субботу
Жителю Томской области грозит 10 лет за хранение конопли
Водитель «Тойоты» сбил пенсионерку во дворе дома в Томске
Маршрутки начали возить на Сенную Курью в Томске
День двойняшек в Томске перенесли на 16 июня
Объявлен конкурс на лучший проект томского студенческого кампуса
11% томичей признались, что никогда не занимались спортом
В Томске у хозяина двух гостиниц оказался миллионный долг по алиментам
Томская Росгвардия рассказала об акции по добровольной сдаче оружия
Группа томских подростков изуродовала мужчину, не давшего «закурить»
Свадебная вечеринка в музейном саду пройдет в Томске
Под Томском пройдет праздник Царевны Лягушки
Томск стал самым читающим городом России
5 томских учреждений вошли в рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий
Томичи отметили День России велопробегом, соревнованиями и концертом