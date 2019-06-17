Чемпионат по оказанию первой помощи прошел в Томске на Новособорной

СЕГОДНЯ 01:53 2019-06-17T01:53:39+03:00

Особенно зрелищными были практические испытания. Фото: ГУ МЧС по ТО

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В воскресенье, 16 июня, в рамках праздника на Новособорной прошли состязания на лучшее оказание первой медпомощи. В конкурсе приняли участие 15 команд из ВУЗов, учебных заведений, общественных организаций Томска и подразделений МЧС. Участники продемонстрировали свое мастерство по оказанию помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью.

«Соревнования проводятся в рамках реализации в Томской области всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!». Его идея заключается в том, чтобы любой человек, не имеющий специального медицинского образования, смог в экстремальной ситуации оказать первую помощь пострадавшему до приезда врачей», - пояснила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Конкурсанты отвечали на тестовые вопросы и решали ситуативные задачи по оказанию допсихологической поддержки и первой помощи пострадавшим.

Первое место в профессиональной лиге заняла команда спасателей специализированной пожарно-спасательной части №16. Вторыми стали добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей ТПУ. На третьем место вышли работники пожарно-спасательной части №5.

В непрофессиональной лиге победу праздновали студенты Томского аграрного колледжа, вторая ступень пьедестала досталась представителям детсада №104 города Томска, третье место у учащихся Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU