2019-06-15T15:58:15+03:00
Недвижимость

Новый микрорайон Томска представили голландские архитекторы

Там будут и высотки, и двухэтажные квартиры, и пляж
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В новом микрорайоне будет все необходимое в шаговой доступностиВ новом микрорайоне будет все необходимое в шаговой доступностиФото: из открытых источников
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Архитекторы из Амстердама представили в Томске на форуме проект нового жилого микрорайона, который планируется построить на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сибирской.

В микрорайоне планируется построить 950 квартир. Высота домов будет варьироваться от 6 до 22 этажей. На выбор жильцов предложат 50 типов квартир: от одно- до четырехкомнатных, в том числе двухэтажные. Площадь жилых помещений составит 60 тыс. кв. метров. Первые этажи планируется отдать под кафе и магазины. Заказчиком проекта выступает холдинг «ТДСК».

Как сообщил руководитель проекта Адриан Моут, за основу взята классическая для Европы модель, когда дворовая часть микрорайона является закрытой, а внешняя «открыта городу». Новый микрорайон с одной стороны ограничен пересечением двух активных магистралей, с другой — рекой Ушайкой.

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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