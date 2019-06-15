Новый микрорайон Томска представили голландские архитекторы

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-15T15:58:15+03:00

В новом микрорайоне будет все необходимое в шаговой доступности Фото: из открытых источников

Там будут и высотки, и двухэтажные квартиры, и пляж

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Архитекторы из Амстердама представили в Томске на форуме проект нового жилого микрорайона, который планируется построить на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сибирской.

В микрорайоне планируется построить 950 квартир. Высота домов будет варьироваться от 6 до 22 этажей. На выбор жильцов предложат 50 типов квартир: от одно- до четырехкомнатных, в том числе двухэтажные. Площадь жилых помещений составит 60 тыс. кв. метров. Первые этажи планируется отдать под кафе и магазины. Заказчиком проекта выступает холдинг «ТДСК».

Как сообщил руководитель проекта Адриан Моут, за основу взята классическая для Европы модель, когда дворовая часть микрорайона является закрытой, а внешняя «открыта городу». Новый микрорайон с одной стороны ограничен пересечением двух активных магистралей, с другой — рекой Ушайкой.

ИСТОЧНИК KP.RU