Томским бизнесменам помогут организовать детские лагеря

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-14T09:30:16+03:00

Организаторы сообщили о возможности открывать лагеря только с дневным пребыванием Фото: из открытых источников

В регионе не хватает мест для отдыха в каникулы

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Предприниматели, планирующие заняться бизнесом в сфере летнего детского отдыха, могут начать работать в партнерстве с муниципальными лагерями. Тем же, кто желает работать самостоятельно, органы власти и контролирующие ведомства готовы оказывать консультативную поддержку. Об этом сообщили на прошедшем в понедельник семинаре для бизнеса, который провели региональные уполномоченные по правам ребенка и по защите прав предпринимателей.

— В Томской области действуют 562 организации, обеспечивающие отдых детей в летнее время. Но даже такое количество лагерей не обеспечивает стопроцентный охват ребят во время каникул, — заявила Людмила Эфтимович, Уполномоченный по правам ребенка в Томской области. — Поэтому все — и органы власти, и родители — безусловно заинтересованы в том, чтобы на территории нашего региона активно развивался бизнес в этой сфере, и наша задача — ему помочь.

Как уточнил бизнес-омбудсмен Валерий Падерин, далеко не все предприниматели хотят позиционировать себя, как «лагерь», называясь «летними площадками», «летними школами», «курсами», «творческими кружками». Причина: необходимо соблюдать соответствующие требования.

Это санитарные, пожарные нормы, порядок организации питания и питьевого режима, а если в программе есть обучение, нередко необходима лицензия на образовательную деятельность.

Поскольку начинающему предпринимателю трудно охватить весь перечень требований. В Томске контролирующие органы идут навстречу, готовы консультировать и давать разъяснения.

Тем предпринимателям, которые только планируют работать с детьми, представители областного и городского департаментов образования рассказали о возможности попробовать себя в партнерстве с муниципальными лагерями. Такой формат работы значительно уменьшает количество требований.

Также организаторы сообщили о возможности открывать лагеря только с дневным пребыванием ребят в упрощенном порядке по аналогии с дошкольными группами по присмотру и уходу. Но уже сейчас на сайте регионального бизнес-омбудсмена размещена пошаговая инструкция, содержащая общие требования, а также контакты специалистов всех профильных ведомств, которым можно задать частные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU