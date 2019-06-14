Томичи внесли изменения в общие Правила рыболовства
Томский областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства предложил новые правила для рыбопромышленников. Ознакомившись с ними, Минсельхоз согласился и издал приказ.
Теперь минимальный размер (шаг) ячеи в речных фитилях — кутке, мотне, котле, бочке снижен с 40 до 26 мм. Снижение размера ячеи позволит предприятиям более эффективно и рационально использовать ресурсный потенциал региона.
Кроме этого, в Правилах рыболовства скорректированы местоположения действующих зимовальных ям осетровых видов рыб. Изменения внесены по результатам научно-исследовательских работ «Госрыбцентра», по итогам которых в реках региона обнаружено пять новых зимовальных ям. Новые данные позволят точнее определять места для охраны ценных видов рыб.
ИСТОЧНИК KP.RU