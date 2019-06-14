2019-06-14T08:12:26+03:00
Рыбалка

Томичи внесли изменения в общие Правила рыболовства

Они касаются орудий лова
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Новые данные позволят точнее определять места для охраны ценных видов рыб.Новые данные позволят точнее определять места для охраны ценных видов рыб.Фото: Андрей КУТУЗОВ
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Томский областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства предложил новые правила для рыбопромышленников. Ознакомившись с ними, Минсельхоз согласился и издал приказ.

Теперь минимальный размер (шаг) ячеи в речных фитилях — кутке, мотне, котле, бочке снижен с 40 до 26 мм. Снижение размера ячеи позволит предприятиям более эффективно и рационально использовать ресурсный потенциал региона.

Кроме этого, в Правилах рыболовства скорректированы местоположения действующих зимовальных ям осетровых видов рыб. Изменения внесены по результатам научно-исследовательских работ «Госрыбцентра», по итогам которых в реках региона обнаружено пять новых зимовальных ям. Новые данные позволят точнее определять места для охраны ценных видов рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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