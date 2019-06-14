В центре Томска пройдет праздник «Ночь с книгой»

СЕГОДНЯ 07:43 2019-06-14T07:43:10+03:00

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«Большой праздник книги» поменял свой формат и переродился в мероприятие «Ночь с книгой». Оно состоится 15 июня с 17:00 до 22:00 на площади Новособорной. Все желающие могут принять участие в конкурсе инсталляций «Ожившие книги». По замыслу организаторов оживут сюжеты и персонажи известных произведений.

Для участия нужно заранее выбрать рассказ/сказку/роман и через декорации, реквизит и персонажей передать атмосферу любимой книги. Также необходимо заполнить заявку по ссылке. Победителей конкурса выберут гости праздника путем народного голосования. Победителей (1,2,3 место) наградят ценными подарками от партнеров праздника. Дипломы участников получат все конкурсанты.

Также в рамках фестиваля томичи смогут участвовать в необычном флешмобе по чтению книг, послушать музыку, стихи и прозу, посмотреть театрализованные выступления, принять участие в книгообмене и многое другое.

Добавим, что второй год подряд фестиваль носит инклюзивный характер, в котором активно участвуют: фонды, образовательные, культурные и социальные учреждения, которые выступают на сцене и задействованы в интерактивных площадках фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU