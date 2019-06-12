2019-06-12T15:48:45+03:00
Общество

Томичи отметили День России велопробегом, соревнованиями и концертом

Как прошел праздник 12 июня в городе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Силачи показали впечатляющие результатыСилачи показали впечатляющие результатыФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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День России в этом году был похож на спортивный праздник. С 9 утра велосипедисты выехали на велопробег по маршруту от проспекта Фрунзе по Ленина, затем на Коммунальный мост, Кузовлевский тракт до Экстрим-парка. В 12 часов на площади Новособорной состоялся праздничный концерт с выступлением местных коллективом. Днем на площадке перед СФТИ прошел IV Фестиваль силовых видов спорта. Зрители увидели показательные выступления и соревнования ведущих Томских тяжелоатлетов, представителей гиревого спорта и пауэрлифтинга.

Добавим, что на протяжении всего дня хорошему настроению способствовала теплая, солнечная погода.

На площади Новособорной весь день шли народные гулянья Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

На площади Новособорной весь день шли народные гуляньяФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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