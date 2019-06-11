2019-06-11T09:06:51+03:00
Общество

В ТУСУРе избрали нового ректора

Изначально на должность было три претендента
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: группа ТУСУР Вконтактефото: группа ТУСУР ВконтактеФото: из открытых источников
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Вчера, 10 июня, в ТУСУРе состоялись выборы ректора. Александр Шелупанов, возглавлявший вуз с 2014 года, покидает пост в сентябре, срок его полномочий истек, также ему исполняется 65 лет.

К выборам аттестационная комиссия Минобрнауки РФ согласовала три кандидатуры, выдвинутые Ученым советом ТУСУРа. Это начальник инновационного управления вуза Юрий Гриценко, проректор по научной работе и инновациям Виктор Рулевский и декан факультета систем управления Павел Сенченко. Все — кандидаты технических наук, доценты.

Большая часть голосов — 121 — была отдана за проректора по научной работе и инновациям Виктора Рулевского. 12 человек отдали свои голоса за Юрия Гриценко. Сенченко снял свою кандидатуру еще до голосования.

Теперь Минобрнауки РФ должно издать приказ о назначении нового ректора и заключить с ним контракт.

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

Справка «КП»:

Виктор Рулевский родился 29 июня 1980 года в Чимкенте (Казахстан). В 2003-м с отличием окончил магистратуру Томского политехнического университета по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии". В том же году пришел работать в НИИ автоматики и электромеханики при ТУСУРе младшим научным сотрудником. В 2016 году возглавил НИИ.

В мае 2017 года защитил кандидатскую диссертацию на тему "Система электропитания телеуправляемого подводного аппарата большой энерговооруженности". В конце 2018 года ему было присвоено звание доцента.

С июня 2018 года – проректор по научной работе и инновациям ТУСУРа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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