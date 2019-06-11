Пенсионерку из Томска сбили в 30 метрах от «зебры»

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-11T07:27:08+03:00

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Вчера, 10 июня, в конце проспекта Ленина сбили 71-летнюю женщину. Как сообщили в УМВД по Томской области, около 16 часов 25 минут она переходила дорогу в районе дома на улице Бердской, 27/1. Правда. Делала она это в 32 метрах от пешеходного перехода. Движущийся по проспекту автомобиль Lifan, под управлением 45-летнего водителя, не успел притормозить и сбил пешехода. В результате происшествия с травмами пенсионерку госпитализировали в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU