Томский предприниматель «наварился» на незаконной перевозке нефтепродуктов
Теперь хитрому бизнесмену придется отвечать перед судом. Сотрудники транспортной полиции вывели томича на чистую воду. Оказалось, что тот организовал незаконную перевозку стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородов, относящихся к категории опасных грузов, без специальных разрешительных документов.
В ходе следствия выяснилось, что в апреле прошлого года подозреваемый заключил договоры по транспортировке наливных нефтепродуктов по различным маршрутам в бассейнах рек Томской области. Для этого предприниматель арендовал 45 грузовых судов, на которых в период навигации перевозил опасные грузы. Общая сумма прибыли составила 71 миллион рублей. Теперь на бизнесмена завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU