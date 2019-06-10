Томский предприниматель «наварился» на незаконной перевозке нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-10T13:04:15+03:00

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Теперь хитрому бизнесмену придется отвечать перед судом. Сотрудники транспортной полиции вывели томича на чистую воду. Оказалось, что тот организовал незаконную перевозку стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородов, относящихся к категории опасных грузов, без специальных разрешительных документов.

В ходе следствия выяснилось, что в апреле прошлого года подозреваемый заключил договоры по транспортировке наливных нефтепродуктов по различным маршрутам в бассейнах рек Томской области. Для этого предприниматель арендовал 45 грузовых судов, на которых в период навигации перевозил опасные грузы. Общая сумма прибыли составила 71 миллион рублей. Теперь на бизнесмена завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU