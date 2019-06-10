Томские ученые подтвердили изменение климата в Арктике

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-10T11:25:26+03:00

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Сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ исследовали хасыреи – бывшие озера, которые могут служить основой для зеленых «оазисов» в Арктике. Во время экспедиции в Пуровский район ЯНАО они обнаружили несколько объектов, которые первоначально были озерами, но превратились в болота. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ.

На поверхности озер образовалась сплавина (зыбун) – зеленая «подушка» из торфа, обросшая мхами и осокой. По словам ученого Сергея Лойко, сплавины часто встречаются в условиях заболоченных равнин теплого климата, но для Арктики это необычно.

Причиной образования таких сплавин становится частичное снижение уровня вод в озере, что связано с потеплением климата. Уходит мерзлота, которая являлась препятствием для осушения озер. Из-за частичного осушения обнажается часть озерного дна.

Добавим, что в последнее время разные научные группы отмечают тренд к «позеленению» Арктики. Об этом же говорят и коренные жители, которые замечают появление травы, новых видов животных и насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU