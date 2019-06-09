2019-06-09T11:19:18+03:00
Звезды

В Томской области прошел уникальный фестиваль «Золотая береста»

Гостей и мастеров-берестянщиков из разных регионов принимал город Асино
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Гостеприимные асиновцы рады такому количеству гостей на фестивалеГостеприимные асиновцы рады такому количеству гостей на фестивалеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В субботу, 8 июня, в Асино состоялся шестой межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Золотая береста», ставший брендом Асиновского района.

В этом году заявки на участие подали более 40 мастеров. Со своими творениями сюда съехались умельцы из Кургана, Ханты-Мансийска, Мариинска, Красноярска, Иркутска, Волгоградской области, Томска, Белого Яра, Колпашева, Улу-Юла, Кемерова, Тайги, Бурятии. Свои великолепные изделия представили и местные самородки. Весь день конкурсная комиссия оценивала экспонаты, а берестянщики давали мастер-классы по изготовлению несложных изделий. Также здесь развернули деятельность участники различных декоративно-прикладных направлений из техникумов области. Они учили всех желающих, как работать с керамикой, деревом, глиной и другими материалами, создать сувенир или оберег.

Зажигательные кемеровчане разогнали тучи своим задором Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Зажигательные кемеровчане разогнали тучи своим задоромФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Дреес-код у девушек на "Золотой бересте" - зеленый березовый венок с яркими лентами Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Дреес-код у девушек на "Золотой бересте" - зеленый березовый венок с яркими лентамиФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Праздничное настроение гостям фестиваля и асиновцам дарили местные творческие коллективы, а также специально приглашенные артисты Кемеровского государственного института культуры. Также работала площадка конкурса «Играй, гармонь», где можно было посмотреть выступления баянистов со всей области, а вечер украсило шоу с участием воздушных акробатов на батутах и лазерное представление.

Артисты фестиваля "Золотая береста" Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Артисты фестиваля "Золотая береста"Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Веселые гармонисты "раскачали" площадку у местного Дома культуры Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Веселые гармонисты "раскачали" площадку у местного Дома культурыФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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